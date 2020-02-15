Ночной пожар охватил здание на "Красном треугольнике"

Подробности Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В ночь с пятницы на субботу в Петербурге разгорелся пожар на территории центра "Красный треугольник" – бывшего завода по изготовлению резинотехнических изделий, корпусы которого активно сдаются в аренду бизнесу.

Как рассказали Piter.TV спасатели, сообщение о пожаре в кирпичном производственном здании поступило в 1:57 часов ночи 15 февраля.

Возгоранию был присвоен второй номер сложности. Сначала сообщалось о 36 спасателях и девяти единицах техники, задействованных в ликвидации пожара. Позже общее число от РСЧС и МЧС составило 191 человек и 53 единицы техники.

Возгорание охватило 300 квадратных метров, а по мере его тушения ранг пожара понизили до №1-БИС и первого номера. Локализовать пожар удалось к 3:40 часам, а ликвидировать открытое горение – спустя час после этого.

Информации о пострадавших и погибших на текущий момент пока не поступало, уточнили спасатели.

Видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу