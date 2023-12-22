На заводе в Рыбацком нашли взрывчатку

В неизвестном свертке было почти два килограмма опасного вещества.

Девятого февраля работник Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Рыбацком обнаружил на складе неизвестный сверток, похожий на взрывное устройство. Об этом десятого февраля сообщила газета "Известия" со ссылкой на источник.

Опасный предмет передали на экспертизу. Позже выяснилось, что самодельное взрывное устройство содержит 1,7 килограмма бризантного взрывчатого вещества.

До сих пор неизвестно, кто пронес сверток на предприятие. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

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