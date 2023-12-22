"Обуховский завод" открыл производство комплектов для самостоятельной сборки беспилотников

Собранные из комплектующих дроны можно будет использовать для транспортировки грузов.

Предприятие "Обуховский завод", входящее в состав международного концерна авиационной обороны "Алмаз-Антей", приступило к производству комплектующих для самостоятельной сборки БПЛА. Об этом сообщила главный конструктор по разработкам гражданского назначения Оксана Шаповалова в рамках национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

По словам Шаповаловой, на фабрике начинается серийное производство контроллеров, двигателей, модемов, устройств связи с пультами, ретрансляторов, антенн и каркасов для сборки квадрокоптеров девятидюймового размера.

Собранные из комплектующих дроны можно будет использовать для транспортировки грузов. Заказ комплектующих будет доступен на официальном сайте фабрики.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)