Крупный московский застройщик вышел на петербургский рынок

Вакансия инвестиционного аналитика уже размещена на различных сайтах поиска работы, среди требований к кандидатам – готовность работать в Петербурге.

Строительная компания Level Group из Москвы приняла решение открыть свой офис в Санкт-Петербурге. В данный момент компания активно ищет сотрудников и рассматривает возможные земельные участки для развития строительных проектов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Вакансия инвестиционного аналитика уже размещена на различных сайтах поиска работы, среди требований к кандидатам – готовность работать в Петербурге. Задачами специалиста будет составление финансовых моделей, оценка потенциала и поиск перспективных инвестиционно-девелоперских проектов. Офис компании будет располагаться в бизнес-центре "Сенатор" на улице Чайковского.

Level Group, основанная в 2016 году, занимает седьмое место в Москве по объемам строительства, согласно данным единого ресурса застройщиков.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возросли продажи новостроек с мебелью и техникой.

Фото: Level Group