В Петербурге возросли продажи новостроек с мебелью и техникой

В частности, о запуске такого предложения объявил федеральный застройщик GloraX.

Девелоперы в Северной столице всё чаще предлагают своим клиентам квартиры с готовой меблировкой и бытовой техникой. Участники рынка городской недвижимости сообщают, что этот тренд стал неотъемлемой частью рынка. В частности, федеральный застройщик GloraX объявил о начале продаж квартир с мебелью и бытовой техникой. Проектом-пилотом, в котором будут предлагаться лоты с дополнительной комплектацией, станет Глоракс Парголово на севере города, пишет "Деловой Петербург".

Эксклюзивным партнёром застройщика стала "Первая мебельная фабрика" (один из крупнейших производителей мебели, который давно работает на рынке Петербурга и Ленобласти). Дизайн и цветовое решение кухонной мебели разработаны специально для GloraX с учётом дизайна отделки от застройщика.

Будущим жильцам предлагается выбрать из трёх вариантов комплектации кухонь и трёх вариантов комплектации бытовой техники (стандарт, комфорт и бизнес). В пакете "стандарт" доступно одно стилевое и цветовое решение, а высота кухни составляет 2,3 м. В эту комплектацию входят корпус и фасады, напольные и навесные шкафы, столешница и стеновая панель, мойка и смеситель, цоколь, ручки, а также современная фурнитура с доводчиками. В пакетах "комфорт" и "бизнес" высота кухни достигает 2,7 м, доступны два стилевых решения: три светлых и три темных цветовых варианта. Отличительной особенностью этих комплектаций является использование более качественных материалов и фурнитуры.

Ранее мы сообщили о том, что продажи элитного жилья под Петербургом увеличились на 16% в 2023 году.

Фото: GloraX