Продажи элитного жилья увеличились на 16% в 2023 году

В зависимости от ликвидности объектов, цены на недвижимость за год выросли в диапазоне от 20% до 40% для земельных участков и от 10% до 25% для готовых домовладений.

В 2023 году продажи элитной недвижимости в Петербурге выросли на 16%: 60% от общих продаж составляют земельные участки в то время как готовые домовладения − 40%. Об этом сообщила пресс-служба компании GK Puzzle Realty

В зависимости от ликвидности объектов, цены на недвижимость за год выросли в диапазоне от 20% до 40% для земельных участков и от 10% до 25% для готовых домовладений.

Причинами таких колебаний стало ослабление рубля, ограничения на выбор недвижимости за рубежом, а также расширение льготных ипотек на строительство домов. Также повлиял отложенный спрос, сформировавшийся в 2022 году.

Самыми популярными районами для покупки элитного жилья стали Курортный и Выборгский. В − Ленобласти Всеволожский район, Кузьмолово и Токсово.

Ранее стало известно, в каких районах Петербурга планируют возводить элитное жильё.

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