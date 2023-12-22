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Стало известно, в каких районах Петербурга планируют возводить элитное жильё
Сегодня, 9:24
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Стало известно, в каких районах Петербурга планируют возводить элитное жильё

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По данным аналитиков, возможности Петровского острова, который ранее застраивался элитным жильем, исчерпаны.

У нового элитного жилья в городе на Неве появились перспективы в конкретных районах, об этом сообщило издание РБК, ссылаясь на экспертов рынка.

Так, по данным аналитиков, возможности Петровского острова, который ранее застраивался элитным жильем, исчерпаны. В связи с этим застройщики начали разрабатывать проекты в новых районах Петербурга, в частности, в Адмиралтейском. Новый элитный жилой комплекс будет располагаться рядом с Обводным каналом.

В перспективе ожидается ещё большее расширение географии элитного строительства.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге около 5,7 тысяч семей купили жилье с использованием соцвыплат.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, элитное жилье в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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