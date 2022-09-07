В Петербурге около 5,7 тысяч семей купили жилье с использованием соцвыплат

Помощь в улучшении жилищных условий получили шесть категорий граждан.

В Петербурге более 5 тыс. семей купили квартиры с использованием социальных выплат в этом году. Общая сумма перечисленных средств составила 20,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Помощь в улучшении жилищных условий получили шесть категорий граждан. Многодетным семьям направили 901 выплату в размере 7,5 млрд рублей. Молодые семьи купили почти 1,3 тыс. квартир благодаря сертификатам на общую сумму 3,2 млрд рублей. "Общая очередь" воспользовалась 961 социальной выплатой на 2,7 млрд рублей.

Социальные выплаты в Петербурге направляются в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Основной целью проекта является создание комфортных жилищных условий для граждан и обеспечение их возможностями для покупки или строительства нового жилья.

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