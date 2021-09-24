Квадратный метр в петербургских новостройках подорожал на 7,3%

Средняя стоимость жилых квартир достигла 12,44 млн рублей, то есть, цена возросла на 6,7%.

За 2023 год средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке недвижимости увеличилась на 7,3% и составила 241 тыс. рублей. Исключение составило элитное жильё. Об этом сообщило издание РБК-Петербург.

Средняя стоимость жилых квартир достигла 12,44 млн рублей, то есть, цена возросла на 6,7%. Рост цен на квартиры оказался ниже, чем на квадратные метры. Такая динамика объясняется тем, что покупатели предпочитают более компактные варианты.

Средняя стоимость квартир в Ленобласти составила 7,4 млн рублей, а стоимость одного квадратного метра − 148 тыс. рублей. На первичном рынке отметилось снижение на 0,9%. По всей стране наблюдается рост на 16,2% за год. Аналитики объясняют данный рост высоким спросом, вызванным льготными ипотечными программами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в ноябре спрос на квартиры в новостройках увеличился на 6%.

Фото: Piter.TV