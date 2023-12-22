В Невском районе два застройщика планируют построить два многоквартирных дома

В марте 2024 года прошло очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК) Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. На ГРК было заявлено и прошли обсуждения членами комиссии 23 обращения городских застройщиков. По итогам работы одобрено 9 проектов, 5 проектов получили отказ, ещё 9 проектов были возвращены на доработку. В Невском районе застройщики построят два жилых комплекса.

ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй-6" представил проект строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом площадью 10 127,3 кв.м на Большом Смоленском пр., д. 6, лит. А.

ООО "ПРОЕКТ Р-девелопмент" планирует возвести 70 400 кв.м жилья в многоквартирных домах на Октябрьской набережной. Какие градостроительная комиссия предложила условия реализации проектов, рассказал портал "Строительный Петербург".

На Фучика появятся два многоквартирных дома и апартаменты.

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)