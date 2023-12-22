На Фучика появятся два многоквартирных дома и апартаменты

В марте 2024 года прошло очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК) Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. На ГРК было заявлено и прошли обсуждения членами комиссии 23 обращения городских застройщиков. По итогам работы одобрено 9 проектов, 5 проектов получили отказ, ещё 9 проектов были возвращены на доработку. Два застройщика представили свои проекты строительства на улице Фучика, сообщил портал "Строительный Петербург".

Рассмотрено обращение ООО "РСТИ на Фучика-2", планирующего построить многоквартирный девятиэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и подземным гаражом на улице Фучика. Площадь жилья составляет 21 137 кв.м. Реализация данного проекта согласована при условии безвозмездной передачи в собственность Петербурге встроенных помещений площадью 300 кв.м для нужд администрации Фрунзенского района, проектирования, строительства и передаче в собственность Петербурга по договору купли-продажи сада на 140 мест. Также застройщик совместно с ООО "Специализированный застройщик "БЛЭКСМИТ" обязуется спроектировать, построить и безвозмездно передать в собственность города школу на 350 мест и разработать документацию по планировке территории для реконструкции улицы Фучика от Софийской до Пражской, включая боковой проезд. Кроме того, ООО "РСТИ на Фучика-2" рекомендовано создание внутриквартального проезда от ул. Фучика до проектируемой улицы.

ООО "Специализированный застройщик "БЛЭКСМИТ" обратился в ГРК с проектом многоквартирного дома площадью 12 320 кв.м и площадью апартаментов 13 738 кв.м на ул. Фучика, д. 17, лит. В. Кроме вышеуказанных обязательств совместно с "РСТИ", застройщику рекомендовано безвозмездно передать в собственность города встроенные помещения площадью 173 кв.м и встроенно-пристроенные помещения площадью 1 300 кв.м для нужд администрации Фрунзенского района. Также застройщик должен провести текущий ремонт помещений в здании школы № 215 Фрунзенского района на ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2, высвобождаемых СПб ГБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района Санкт‑Петербурга, с целью создания дополнительных 225 мест. Кроме того, "БЛЭКСМИТ" рекомендовано благоустроить внутриквартальный проезд с подходами к территории жилого проекта.

В Кронштадте построят два малоэтажных дома.

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)