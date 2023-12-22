В Кронштадте построят два малоэтажных дома

Застройщики уже строят школу на 550 мест на Цитадельской дороге, участок 3д.

В марте 2024 года прошло очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК) Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. На ГРК было заявлено и прошли обсуждения членами комиссии 23 обращения городских застройщиков. По итогам работы одобрено 9 проектов, 5 проектов получили отказ, ещё 9 проектов были возвращены на доработку. ООО "Специализированный застройщик Алькор – центральный" и ООО "Специализированный застройщик Алькор – на набережной" представили документы по двум проектам в Кронштадте, сообщил портал "Строительный Петербург".

ООО "Специализированный застройщик Алькор – центральный" планирует на Цитадельской дороге, участок 10 построить малоэтажные жилые дома со встроенными помещениями и подземным гаражом площадью 54 339 кв.м. ООО "Специализированный застройщик Алькор – на набережной" на Цитадельском шоссе, участок 27, планирует построить малоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, с подземным гаражом площадью 21 361 кв.м.

Застройщики уже строят школу на 550 мест на Цитадельской дороге, участок 3д. Реализация проектов возможна при условии безвозмездной передачи в собственность Санкт‑Петербурга встроенных помещений площадью не менее 608 кв.м для размещения кабинета врача общей практики, строительства детского сада не менее чем на 150 мест и встроенного объекта ДОУ не менее чем на 50 мест.

Также инвестор должен благоустроить внутриквартальный проезд (с парковкой) к школе на 550 мест, внутриквартальный проезд к ЖК Центральный, внутриквартальный проезд с придорожной стоянкой к планируемому детскому саду, въезд/выезд к ул. Адмирала Грейга и выполнить комплексное благоустройство пешеходной набережной от Морского портового комплекса до сквера "Инчхон".

На Васильевском острове построят комплекс с жилой площадью 62 000 кв.метров.

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)