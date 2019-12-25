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Петербург подпишет на ПМЭФ соглашение об инвестициях в строительство Витебской развязки
Сегодня, 11:38
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Петербург подпишет на ПМЭФ соглашение об инвестициях в строительство Витебской развязки

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Стоимость строительства участка оценивают в 27 млрд рублей.

Власти Петербурга надеются на Петербургском международном экономическом форуме подписать соглашение о получении 10 млрд рублей от инвестора на строительство Витебской развязки. Об этом накануне сказал губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

Речь идет о строительстве участка Широтной магистрали скоростного движения. Для развязки выделили четыре земельных участка. В марте 2021 года специальная установка выполнила бурение грунта под первую сваю. Возможный срок строительства развязки – 4 года. Протяженность развязки составит 2,6 км.

ШМСД также финансируют федеральные и региональные власти. 

Ранее возникли проблемы с выбором подрядчика на строительство. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: витебская развязка, шмсд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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