Петербург подпишет на ПМЭФ соглашение об инвестициях в строительство Витебской развязки

Стоимость строительства участка оценивают в 27 млрд рублей.

Власти Петербурга надеются на Петербургском международном экономическом форуме подписать соглашение о получении 10 млрд рублей от инвестора на строительство Витебской развязки. Об этом накануне сказал губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

Речь идет о строительстве участка Широтной магистрали скоростного движения. Для развязки выделили четыре земельных участка. В марте 2021 года специальная установка выполнила бурение грунта под первую сваю. Возможный срок строительства развязки – 4 года. Протяженность развязки составит 2,6 км.

ШМСД также финансируют федеральные и региональные власти.

Ранее возникли проблемы с выбором подрядчика на строительство.

Фото: gov.spb.ru