ФАС разберется с конкурсом на выбор подрядчика по проекту Витебской развязки

Условиями конкурса были недовольны две организации.

Конкурс на подготовку территории для Витебской развязки в рамках первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) приостановили. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Компании ООО "АДС" и "Идж Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет" пожаловались в антимонопольное ведомство на условия конкурса. Последняя считает, что заказчик (Комитет по государственному заказу Петербурга) необоснованно ограничивает количество участников. Ими могут стать только те организации, которые занимались строительством, реконструкцией и переносом инженерных сетей по контрактам, заключенным не ранее июля 2018 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 6,5 млрд рублей. Подрядчику предстоит снести существующие строения, переустроить сети связи, теплосети, линий электропередач, сети водоснабжения и канализации.

Строительство Витебской развязки началось 24 марта 2021 года. Предполагаемый срок строительства — 4 года.

Фото: VK / ЗСД