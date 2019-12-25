Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на 6,46 млрд руб в рамках проекта ШМСД

Речь идет о подготовке территории для строительства.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на 6,46 млрд рублей в рамках первого строительства важнейшей трассы – Широтной магистрали скоростного движения. Речь идет, в частности, о транспортной развязке с Витебским проспектом. Ее создание станет первым этапом реализации проекта ШМСД.

"Выполнение работ по объекту: "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Подготовка территории строительства", - такова суть закупки, размещенной комитетом.

В документации говорится о подготовке территории, работы, как намечено, будут проходить в Кировском, Московском и Фрунзенском районах. Срок их проведения 2021-2023 годы.

Среди предстоящих работ – снос существующих строений, непосредственная подготовка территории, переустройство сетей связи, теплосетей, линий электропередач, сетей водоснабжения и канализации.

Заявки от строительных компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 7 апреля.

Как известно, первым этапом ШМСД станет строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом. Ее строительство позволит решить несколько ключевых транспортных задач города, в том числе обеспечить связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы.

Фото: spbtrd.ru