Петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы

На данный момент решения по поводу переезда нет, а о постановлении 14-летней давности, кроме Комитета по градостроительству, никто не вспомнил.

В Петербурге могут закрыть проезд с проспекта Наставников на улицу Солидарности. Он является одним из немногих способов для жителей попасть из Красногвардейского района в Невский. Местные жители были уверены: переезд закрывают из-за строительства Широтной магистрали скоростного движения, но оказалось, что решение было принято еще 14 лет назад при Валентине Матвиенко. Как выяснил Piter.TV, в администрации Красногвардейского района о закрытии не знали. Более того, она выступает против.

В конце января 2021-го года комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга провел общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства третьего этапа ШМСД. Речь идет об участке от Союзного проспекта до границы Петербурга с Ленобластью. Магистраль будет проходить около Ладожского вокзала, затем повернет в сторону Передовиков и Хасанской улицы. Изначально дорога должна была идти по территории Невского района по улице Кржижановского, но после недовольства жителей ее сместили на север. Это привело к тому, что теперь недовольны горожане из Красногвардейского района. Некоторые из них винят соседей в том, что те "перекинули" трассу им. Подобные комментарии можно найти в группе в "ВКонтакте" "Трасса... под окнами (Хасанская улица)". Под угрозой сноса оказались гаражи. Пока неизвестно, возместят ли ущерб.

Помимо всех многочисленных претензий, которые есть у петербуржцев к проекту, особенно важной оказалось закрытие переезда, который, как выяснилось в процессе общественных обсуждений, к строительству ШМСД напрямую и не относится. Позже Piter.TV узнал от пресс-службы "Октябрьской железной дороги", что связь, похоже, все-таки есть.

В обсуждениях участвовали 40 человек и каждый из них изложил свои замечания, закрытие переезда упоминали большинство. На все просьбы КГА ссылался на постановление правительства Петербурга от 10.07.2007. В документе говорится о развитии квартала Ржевка-Пороховые, строительстве двух многофункциональных торговых центров, спортивного комплекса для игры в теннис, автозаправочной станции, трансформаторной подстанции. Часть из объектов была построена, однако вопрос, зачем закрывать переезд и почему этого до сих пор не было сделано, остался открытым.

Попасть из Красногвардейского района в Невский в МО "Пороховые" можно также по Российскому путепроводу, но он находится западнее. Для тех, кто хочет, например, прогуляться по Ржевскому лесопарку, самый короткий путь проходит через переезд у Хасанского рынка. С обеих сторон расположены гаражи и железная дорога, поэтому иначе не пройти. У переезда периодически скапливаются пробки, однако в остальное время, пока для автомобилей горит "зеленый", дорога важна как связующее звено между районами.

Чтобы узнать, когда закроют переезд, мы обратились в пресс-службу Красногвардейского района и пресс-службу Октябрьской железной дороги.

На данный момент информация о закрытии переезда в администрации района отсутствует. При поступлении запроса администрация не согласует закрытие проезда, так как он стратегически важен в транспортном сообщении с Невским районом, в том числе с Александровской больницей. отметили в районной пресс-службе.

Из диалога с представителем пресс-службы "ОЖД" мы также узнали, что на данный момент решения о закрытии переезда нет. В ближайшее время оно не планируется, однако, если там будет идти строительство, то переезд могут закрыть из соображений безопасности. В этом случае надо будет предусмотреть, как организовать движение пешеходов, например, с помощью еще одного путепровода.

Согласно проекту, ШМСД будет проходить на уровне земли под Российским путероповодом, а затем начнет набирать высоту. В районе переезда она может достигнуть 15 метров.

Напомним, Широтная магистраль начнется от ЗСД в районе от Благодатной улице и пройдет до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральное трассе "Кола". Шестиполосная дорога протяженностью боле 27 км будет платной. На ее протяжении построят новый переход через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная. Строительство первого этапа началось в этом году.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: pixabay.com, проекты КГА