С начала года Петербург посетили свыше 5 млн туристов

В экономику города они внесли более 35 млрд рублей.

За полгода Петербург посетили более 5 млн туристов, что на 10-12% больше показателя в 2024 году. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на городской комитет по развитию туризма.

А с 1 по 11 мая в Северной столице побывали 950 тыс. человек (+13%). В экономику города они внесли свыше 35 млрд рублей. Также расширяется география, и приезжих из-за границы становится все больше.

Посещают Петербург туристы из Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии, а среди стран СНГ – из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана.

Ранее в ведомстве рассказали, кто будет отдыхать в Петербурге летом. Динамичный прирост ожидается в сегменте гостей из Юго-Восточной Азии – минимум на 150%.

Фото: Piter.TV