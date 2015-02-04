Туроператоры просят открыть зарубежные направления из-за нехватки мест в Сочи

Мера поможет снизить напряженность населения, а операторам – снизить накопившиеся долги.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе штаба по борьбе с распространением COVID-19 вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть варианты безопасного возобновления авиасообщения с курортными странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

В Ассоциации считают, что восстановление авиасообщения поможет снизить социальную напряженность, так как россияне смогут уехать в запланированные отпуска. А туроператоры смогут восстановить свой бизнес, сократив долги и избежать резонансных конфликтов с потребителями.

АТОР просит открыть для туристов Кипр, Грецию, Турцию, Египет, Болгарию, Хорватию, Черногорию, Тунис. В обращении отмечается, что эти страны уже разрешили россиянам въезд. При этом в этих государствах находится ниже установленного Роспотребнадзором для признания страны безопасной.

Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом России — скорейшей массовой вакцинации населения. Из письма АТОР

В Ассоциации также заметили, что зарубежная поездка может стать хорошим стимулом для вакцинации. Так как россияне захотят попасть с страны, где пускают с прививками.

АТОР надеется, что вопрос об открытии туристических направлений решится в кратчайшие сроки.

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