Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

По квотам в часть открытых стран может летать только два рейса туда и два обратно.

Россия с 10 июня официально открывает авиасообщение с несколькими новыми странами, которое было закрыто из-за коронавирусных ограничений. Тперь из Москвы можно улететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию, а также Албанию. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в прошлом месяце.

С четверга, 10 июня, официально смогут летать пассажирские самолеты между столицами этих стран и Москвой. Почти на всех направлениях действует квота: может быть не больше двух рейсов (по принципу паритета по два рейса могут выполнить российская и иностранная авиакомпании). Но до Люксембурга, Бейрута и Тираны действует квота на один рейс. Пока ни одна российская компания не объявляла о запуске рейсов по этим направлениям.

Сейчас из России можно официально улететь в 30 стран: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Ранее мы сообщали, что российские авиакомпании могут возобновить полеты в Египет в июле

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