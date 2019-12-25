Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Египет в июле

Сначала планируется возобновить прямое регулярное авиасообщение, а затем чартерное.

В начале июля может возобновиться авиасообщение между Россией и Египтом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сначала планируют возобновить прямое регулярное авиасообщение, а затем чартерное. Самолеты будут летать из России в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. Трагедия произошла 31 октября. Через 23 минуты после взлета на борту Airbus A321 взорвалась бомба. В результате теракта погибли 224 человека, в том числе 25 детей. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской авиации.

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