Кипр будет пускать привитых "Спутником V" россиян без ограничений

Туристы с прививками смогут посещать остров уже с 10 мая, когда там закончится двухнедельный локдаун.

Председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос заявил в понедельник, 26 апреля, что вакцинированные препаратом "Спутник V" россияне смогут прилететь на остров без теста на коронавирус. Как передает слова чиновника ТАСС со ссылкой на местные СМИ, отправиться на отдых можно будет уже с 10 мая, когда на территории закончится двухнедельный локдаун.

Пердиос заявил, что отсутствие одобрения российской вакцины властями Евросоюза не имеет значения. Так как ЕС и Москва ведут переговоры, отдельные страны могут признавать вакцины для туристических целей.

Кипр откроет въезд для вакцинированный туристов из 65 стран будет проводиться без тестов и обязательного карантина, даже если прилетающие контактировали с инфицированными.

Кипр с 1 апреля открыл границы для всех российских туристов. Но не ранее чем за 72 часа до вылета путешественники должны были сдать тест ПЦР, получить провизу для выезда и в течение 24 часов до вылета заполнить электронную анкету, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

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