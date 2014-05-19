Ученые: смешивание AstraZeneca и Pfizer эффективно против коронавируса

Это привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19.

Ученые Оксфордского университета заявили, что смешанное применение вакцин AstraZeneca и Pfizer способно сформировать у человека иммунитет против коронавируса. Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что такие выводы озвучены по результатам проведенных опытов. Данные препараты вводились с интервалом в четыре недели. О последующих выводах станет известно к двенадцатой неделе исследований.

Испытания, проведенные в Оксфордском университете в рамках исследования Com-COV показали, что смешанное применение вакцин Pfizer и AstraZeneca привело к генерации уверенного иммунного ответа против COVID-19. из заявления исследователей

Ученые подчеркнули, ими успешно проверены разные комбинации препаратов: первая доза – AstraZeneca, вторая – Pfizer, и наоборот. По их словам, это является показателем того, что данное смешивание поможет эффективно бороться с коронавирусом.

В испытаниях принимают участие более 800 добровольцев старше 50 лет.

Ранее мы сообщали, что Германия пока не будет признавать вакцинированными от COVID-19 тех, кто привился российским препаратом "Спутник V".

Фото: Instagram/Pfizer Inc.