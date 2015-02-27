В Германии пока отказались признавать вакцинированными привившихся "Спутником V"

Вакцина не допущена для использования в Евросоюзе.

Германия пока не будет признавать вакцинированными от COVID-19 тех, кто привился российским препаратом "Спутник V". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения ФРГ.

Главная причина этого заключается в том, что вакцина не допущена для использования в Евросоюзе.

В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются. из сообщения представителя Минздрава Германии

На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не допустило российский препарат от коронавируса "Спутник V" для оборота в странах Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что ЕМА не обнаружила критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части в рамках исследования "Спутника V". Срок регистрации препарата в настоящее время сейчас зависит от решения Агентства.

Фото: sputnikvaccine.com