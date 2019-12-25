Европейская проверка не нашла критических замечаний по вакцине "Спутник V"

РФПИ считает, что срок регистрации российского препарата зависит от европейских экспертов.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не обнаружила критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об этом на брифинге в рамках ПМЭФ.

Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V" Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Представитель Фонда отметил, что срок регистрации российской вакцины сейчас зависит от ЕМА. При этом он подчеркнул, что Россия надеется на этот процесс не будет влиять политика.

Вакцина "Спутник V" проходит процедуру экспертизы в ЕМА с 4 марта. Препарат уже разрешен к использованию в 66 странах мира.

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