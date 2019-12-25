Турция упростила плавила въезда для вакцинированных россиян

Россиянам, переболевшим коронавирусом, также не надо будет сдавать ПЦР-тест для поездки в Турцию.

Власти Турции упростили въезд в страну для россиян. Туристы с прививками или переболевшие коронавирусом смогут не сдавать ПЦР-тест для посещения страны. Об этом ТАСС рассказали в авиакомпании Turkish Airlines.

Прибывающим из России путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они могут предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в Турцию или о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Если пассажиры не имеют возможности предоставить требуемые документы, то им будет необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или тест на антитела, сделанный за 48 часов до въезда. Из сообщения Turkish Airlines

Однако прибывающим в Турцию необходимо заполнять электронную анкету для получения "кода здоровья" (HES code). Найти опросник можно на сайте register.health.gov.tr, заполнить его нужно не более чем за 72 часа перед въездом. HES-код код нужно предъявлять посещении торговых центров и ряда государственных учреждений. А в Стамбуле они нужны и для посещения кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.

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