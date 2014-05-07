В Ростуризме допустили восстановление авиасообщения с Турцией к июлю

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что жители России, возможно, смогут начать летать на отдых в Турцию к июлю 2021 года. Об этом она сообщила в интервью телеканалу НТВ.
По ее словам, в настоящее время в Турции наблюдается положительная динамика относительно эпидемиологической обстановки.
Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты.
Зарина Догузова, глава Ростуризма
По ее словам, около миллиона россиян уже готовы отправляться на турецкие курорты. Жители страны приобрели путевки и оплатили билеты на самолет. Догузова подчеркнула, что общий объем обязательств Ростуризма перед россиянами составляет почти 30 миллиардов рублей.
Глава ведомства отметила, популярными направлениями для путешествий у граждан РФ, помимо Турции, являются Греция, Абхазия, Хорватия, Египет.
Ранее мы сообщали, что россияне в 2021 году потратили почти пять миллиардов рублей на недвижимость в Турции.
Видео: YouTube / НТВ
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