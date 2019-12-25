Россияне в 2021 году потратили почти 5 млрд рублей на недвижимость в Турции

Только в апреле было куплено более 400 квартир.

Россияне в 2021 году купили в Турции недвижимости на почти 5 млрд рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал Turk.Estate.

Отмечается, что только в апреле россияне купили 402 квартиры в Турции. На это они потратили 1,42 млрд рублей. Всего в первом квартале было куплено 1,34 тыс. квартир, домов и некоторых других объектов недвижимости. На это россияне потратили 4,74 млрд рублей.

В среднем стоимость одного квадратного метра в Турции составляет 27,3 тыс. рублей. А вот средняя стоимость жилого объекта оценивается в 3,5 млн рублей.

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