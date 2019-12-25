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Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
Сегодня, 12:26
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Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

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Приостановка полетов в эти страны завершится 21 июня.

Приостановку пассажирского авиасообщения с Турцией и Танзанией решено продлить до 21 июня 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.

Продлить приостановку полетов принято в связи с неблагоприятной обстановкой с COVID-19 на территории этих государств.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно.

из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19

Напомним, авиасообщение с этими странами было решено приостановить ранее с середины апреля по 1 июня. Такое решение было принято из-за новых вспышек COVID-19 на территории государств.

Ранее мы сообщали, что Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. С 10 июня жители страны после продолжительной пандемии COVID-19 смогут отправиться в Маврикию, Марокко, Австрию, Ливан, Хорватию, Люксембург, Албанию и Венгрию, а со 2 июня - в Великобританию. 

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, коронавирус, приостановка авиасообщения, россия, танзания, турция
Категории: Новости России, Лента новостей,

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