Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

Приостановка полетов в эти страны завершится 21 июня.

Приостановку пассажирского авиасообщения с Турцией и Танзанией решено продлить до 21 июня 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.

Продлить приостановку полетов принято в связи с неблагоприятной обстановкой с COVID-19 на территории этих государств.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно. из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19

Напомним, авиасообщение с этими странами было решено приостановить ранее с середины апреля по 1 июня. Такое решение было принято из-за новых вспышек COVID-19 на территории государств.

Ранее мы сообщали, что Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. С 10 июня жители страны после продолжительной пандемии COVID-19 смогут отправиться в Маврикию, Марокко, Австрию, Ливан, Хорватию, Люксембург, Албанию и Венгрию, а со 2 июня - в Великобританию.

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