Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

Возобновить полеты было решено в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с девятью странами. Об этом пишет "РИА Новости".

По данным СМИ, россияне после продолжительной пандемии COVID-19 смогут отправиться в Маврикию, Марокко, Австрию, Ливан, Хорватию, Люксембург, Албанию и Венгрию. Также сообщается, что со 2 июня появится возможность отправиться в Великобританию.

В оперативном штабе России по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что возобновить полеты было решено в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Напомним, приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией была продлена до 21 июня из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 на территории этих государств.

Ранее мы сообщали, что США приостановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции. В Белом доме пояснили, ограничения вводятся из-за "продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая с самолетом Ryanair".

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