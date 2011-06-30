Air France возобновила полеты из Парижа в Москву

Рейсы будут совершаться в обход воздушного пространства Белоруссии.

Французская компания Air France получила разрешение от властей РФ на возобновление полетов из Парижа в Москву. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службы авиакомпании.

Рейсы из Парижа в российскую столицу 26 и 28 мая были отменены из-за отсутствия разрешения от России следовать по маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии.

Субботний рейс в пути. Разрешение получено. из сообщения пресс-службы Air France

Напомним, полеты над Белоруссией были приостановлены на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита Евросоюза, касающегося экстренной посадки 23 мая самолета компании Ryanair и задержанием основателя и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее мы сообщали, что США приостановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции.

Фото: Instagram / Air France

