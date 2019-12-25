США приостановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции

Такие меры решено применить из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске и выборов 2020 года в РБ.

Соединенные штаты совместно с ЕС ведут разработку адресных санкций в отношении представителей властей Белоруссии, а также намерены приостановить авиасообщение с республикой. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Напомним, ранее о планах ввести ограничения против Белоруссии заявлял президент Соединенных штатов Джо Байден. В документе указывается, что США и ЕС намерены с 3 июня возобновить санкции против девяти государственных предприятий из РБ. Согласно этим мерам, гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями.

В Белом доме пояснили, что ограничения вводятся из-за "продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая".

Также сообщается, что Соединенные Штаты приостанавливают действие соглашений с республикой о взаимном использовании воздушного пространства.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее Путин впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске.

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