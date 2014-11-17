Байден: Си Цзиньпин верит, что Китай захватит США до 3035 года

Американский лидер считает, что в настоящее время происходит борьба демократии и автократии.

Президент США Джо Байден заявил о вере председателя КНР Си Цзиньпина в то, что Китай сможет завоевать Соединенные Штаты "до 3035 года". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам американского лидера, в настоящее время происходит борьба государств с демократическими и автократическими режимами правления. Байден считает, что таким странам очень сложно сотрудничать друг с другом.

Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер <...> Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения. Джо Байден, президент США

Журналист телеканала Fox News считает, американский лидер оговорился в своей речи. По все видимости, Джо Байден хотел сказать, что председатель КНР "будет владеть Америкой" в 2035 году.

Ранее американский лидер заявил, что США потеряли лидерство в сфере расходов на научные исследования.

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