Байден: США потеряли лидерство в сфере расходов на научные исследования

США находятся на девятом месте по этому показателю.

Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки. По словам президента, страна обязана вернуть лидерство.

Он подчеркнул во время выступления в Кливленде, что США примерно 30 лет назад занимали первое или второе место по расходам на исследования и разработки.

"Вы знаете, где мы сейчас в международном соревновании? Мы номер девять. Девять. Между тем, три десятилетия назад Китай был восьмым по объему расходов на исследования и разработки; теперь они номер два. Номер два", - сказал американский лидер.

Джо Байден отметил, что Япония, Канада, Италия, Франция и ЕС заявили о значительных расходах за последний год н инфраструктуру. По словам президента, Китай вложит очень много денег на эти цели.

Байден резюмировал, что США должны быть номер один в мире.

Видео: YouTube / CNBC Television