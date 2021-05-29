Путин впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске

Он считает реакцию мирового сообщество на это "всплеском эмоций".

Президент России Владимир Путин на встрече с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи прокомментировал ситуацию, произошедшую 23 мая с самолетом Ryanair.

Российский лидер охарактеризовал реакцию мирового сообщества на это как "всплеск эмоций", а также выразил благодарность Лукашенко за приезд.

Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка. <…> Всплеска эмоций. Владимир Путин, президент РФ

Также глава РФ напомнил о похожем случае с экстренной посадкой воздушного судна президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году, который совершал полет из России. Борт был досмотрен сотрудниками ЦРУ на возможное присутствие экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Путин отметил, что после тех событий реакции мирового сообщества на это не последовало.

Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета - и ничего, тишина. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее мы сообщали, что в ЛНР завели уголовное дело на Протасевича.

Видео: Telegram / Пул Первого