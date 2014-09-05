В ЛНР завели уголовное дело на Протасевича

Его обвиняют в убийстве жителей Донбасса.

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении основателя и экс-редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

По ее словам, Протасевичу хотят предъявить обвинения за участие в боевых действиях на Донбассе в составе украинского батальона "Азов". Также сообщается, что он применял методы войны, которые запрещены международными договорами, оружие массового поражения, а также совершал геноцид.

Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры. Инна Семенова, официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее глава ЕП призвал освободить Протасевича.

Фото: Генпрокуратура ЛНР