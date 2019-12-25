КГБ Белоруссии: Протасевич состоял в батальоне "Азов"

Глава ведомства заявил, что Протасевич состоял в рядах батальона в качестве "боевика-наемника".

Основатель и редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан в аэропорте Минска 23 мая, участвовал на юго-востоке Украины в действиях в составе батальона "Азов". Об этом пишет БелТА со ссылкой на заявление главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля.

По его словам, Протасевич состоял в рядах "Азова" в качестве "боевика-наемника".

Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. Иван Тертель, глава КГБ Белоруссии

Тертель подчеркнул, что эта информация находится в открытом доступе и не является выдумкой КГБ. По его словам, Протасевич сам в интервью различным СМИ рассказывал об этом.

Также Тертель выразил уверенность, что именно в рядах "Азова" основатель NEXTA получил тот опыт, который он применил в отношении Белоруссии. В частности, он заключается в координации беспорядков, которые произошли в республике после выборов президента в прошлом году, посредством Telegram-канала, признанного позже экстремистским на территории Белоруссии.

Ранее Тертель заявил, что Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках.

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