Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича

Глава Белоруссии заметил,что фигурант дела раскаялся в содеянном и признал ошибки.

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что помиловал гражданина республики Романа Протасевича за его искреннее раскаяние. Об этом глава государства рассказал местным журналистам.

Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал. Аександр Лукашенко, президент бБелоруссии

Напомним, что Романа Протасевича задержали в мае 2021, года после экстренного приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета европейской компании Ryanair, на борту которого находился этот молодой человек. В Генеральной прокуратуре республики пояснили, что фигурант расследования выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого