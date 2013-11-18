Кирби: США не видят признаков угрозы ядерной войны из-за российского ТЯО в Белоруссии

В Белом доме оценили слова Владимира Путина о готовности сооружений для хранения ТЯО в Белоруссии.

Представители американской администрации при президенте Джо Байдене не видят каких-либо указаний на то, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии несет в себе риск ядерной войны. Такое мнение высказал в эфире телеканала CNN местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что в Вашингтоне не видят причин менять статус готовности американских национальных стратегических сил.

Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о том, что размещение тактического ядерного оружия в республике начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка необходимых сооружений.

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Фото и видео: YouTube / CNN