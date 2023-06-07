США заявили, что точно не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС

ДЖон Кирби оценил подрыв плотины на Каховской ГЭС.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в настоящее время не может сказать с уверенностью о том, кто несет ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что власти США оценивают имеющиеся данные.

Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джона Кирби спросили о том, считают ли власти США более вероятной причастность российских сил к произошедшему. Эксперт пояснил, что у чиновников нет уверенности по причастности кого-либо к данному подрыву ГЭС. Также в США не могут подтвердить, что речь идет об умышленном преступлении.

Белый дом не может подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance