Белый дом не может подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины

Джон Кирби рассказал, что не может оценить материал газеты The New York Times.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не может подтвердить сообщения СМИ о том, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая текущего года организовали украинские спецслужбы. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что власти в Вашингтоне хотят того, чтобы киевский режим мог защищаться, охранять суверенную территорию и граждан. При этом власти придерживаются позиции о том, что сторонам конфликта не следует заниматься эскалацией.

Мы просто не можем сказать, какие группы проводят операции самостоятельно, связаны они или нет с правительством Украины. И, конечно, мы не можем подтвердить информацию в материале газеты The New York Times об этой конкретной атаке на Кремль... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме заявили, что при необходимости помогут Киеву отремонтировать ЗРК Patriot.

Фото и видео: CNN