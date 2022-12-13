В Белом доме заявили, что при необходимости помогут Киеву отремонтировать ЗРК Patriot

Джон Кирби рассказал о возможности ремонт а западной техники, пострадавшей в украинском кризисе.

Американские власти при президенте Джо Байдене не могут подтвердить данные о повреждении поставленного Вооруженным силам Украины зенитно-ракетного комплекса американского производства Patriot в результате российского удара. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что США готовы помочь киевскому режиму с ремонтом техники в случае такой необходимости.

Во-первых, я не могу подтвердить данные....это будет зависеть от масштаба ущерба. Вы знаете, например, с гаубицами, <...> многие из них были повреждены или лишь выведены из строя в результате боевых действий. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что некоторую технику можно починить на месте, но остальное - ремонтируется за пределами территории Украины. Джон Кирби заметил, что если системе Patriot действительно был нанесен ущерб, требующий ремонта за пределами Украины, то "мы, конечно, поможем в этом".

В Белом доме не исключили отмены визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television