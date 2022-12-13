В Белом доме не исключили отмены визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом США

Американская администрация при президенте Джо Байдене не исключает отмены официального рабочего визита президента США Джо Байдена в Австралию из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос СМИ о возможных правках в графике поездок лидера страны из-за повышения уровня федерального долга.
На данный момент трудно сказать, чего именно стоит ожидать...Мы проводим оценку заключительной части поездки. Если будут внесены какие-либо изменения, мы сообщим об этом.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Джон Кирби пояснил, что поездка Байдена в Японию для участия в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме не подлежит изменениям.
В Белом доме заявили, что США собирают информацию об атаке дронов на Кремль.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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