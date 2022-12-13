В Белом доме не исключили отмены визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом США

ДЖон Кирби рассказал, что график поездок лидера США может быть пересмотрен.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не исключает отмены официального рабочего визита президента США Джо Байдена в Австралию из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос СМИ о возможных правках в графике поездок лидера страны из-за повышения уровня федерального долга.

На данный момент трудно сказать, чего именно стоит ожидать...Мы проводим оценку заключительной части поездки. Если будут внесены какие-либо изменения, мы сообщим об этом. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби пояснил, что поездка Байдена в Японию для участия в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме не подлежит изменениям.

В Белом доме заявили, что США собирают информацию об атаке дронов на Кремль.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television