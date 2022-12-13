В Белоруссии помиловали Романа Протасевича

Указ о его помиловании был подписан президентом страны.

В Белоруссии помиловали бывшего главреда признанного в стране террористической организацией телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

По словам самого Протасевича, указ о его помиловании был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 16 мая. Кроме того, сам осужденный подписал все соответствующие документы. Он назвал эту новость потрясающей. Протасевич выразил благодарность стране и лично главе государства за такое решение.

Ранее мы сообщали, что Протасевича приговорили к восьми годам колонии.

Видео: Telegram / Sputnik Беларусь