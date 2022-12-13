Гособвинение просило приговорить его к 10 годам заключения.

Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Протасевич прибыл в Минский областной суд, где ему огласили приговор. Гособвинение просило приговорить его к 10 годам заключения. Сам Протасевич в зале суда просил назначить ему "справедливое наказание". Кроме того, основатель канала Степан Путило получил 20 лет заочно, экс-редактор Ян Рудик – 19 лет заочно.

Отметим, что на территории Белоруссии NEXTA признана террористической организацией.

Ранее глава КГБ заявил, что в Белоруссии планируется ряд акций для дестабилизации ситуации.

Видео: Telegram / Sputnik Беларусь