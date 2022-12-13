Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщает "РИА Новости".
Протасевич прибыл в Минский областной суд, где ему огласили приговор. Гособвинение просило приговорить его к 10 годам заключения. Сам Протасевич в зале суда просил назначить ему "справедливое наказание". Кроме того, основатель канала Степан Путило получил 20 лет заочно, экс-редактор Ян Рудик – 19 лет заочно.
Отметим, что на территории Белоруссии NEXTA признана террористической организацией.
Ранее глава КГБ заявил, что в Белоруссии планируется ряд акций для дестабилизации ситуации.
Видео: Telegram / Sputnik Беларусь
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