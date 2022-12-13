Глава КГБ заявил, что в Белоруссии планируется ряд акций для дестабилизации ситуации

Иван Тертель рассказал о закрытом совещании у президента Белоруссии.

Председатель белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель заявил журналистам о том, что спецслужбы республики прогнозируют значительную эскалацию обстановки по периметру государственных границ страны и внутри нее. Соответствующее заявление эксперт сделал по завершению закрытого совещания у президента Александра Лукашенко, посвященного вопросам национальной безопасности. Спикер добавил, что эскалация ситуации связана проведением боевых действий в южном от госграницы направлении.

Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Иван Тертель, глава КГБ Белоруссии

Лидер республики Александр Лукашенко на совещании распорядился о том, чтобы руководство КГБ доложило предложения по реагированию "на эти все вызовы".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого