ТВ показало кадры спецоперации в Гродно и ликвидацию террориста

Подозреваемый скончался по дороге в больницу.

Специальная операция на территории белорусского города Гродно была проведена силовыми структурами страны 19 марта. В мероприятиях принимали участие сотрудники КГБ. На них было совершено вооруженное нападение со стороны подозреваемого в терроризме. В результате фигурант уголовного дела был ликвидирован. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с государственного телеканала "Беларусь -1". Они заметили, что до момента гибели мужчина успел бросить в членов группы "Альфа" гранату, а бойцы были обстреляны на входе в квартиру подозреваемого.

Выдвинулись к указанному адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен. сотрудник спецподразделения.

Известно, что захваченному террористу сотрудники КГБ оказали первую помощь и эвакуировали его в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался. Ранее силовики получили информацию о намерениях злоумышленника из "беглых экстремистов", который хотел переправить из Польши в республики одного из своих сторонников. Сведения проверялись с февраля 2023 года. В поле зрения КГБ попал иностранец с российским паспортом. Речь идет о человечке с ФИО Алексей Николаевич Ломакин, 1981 года рождения. Позже оперативники выяснили, что документы являются фальшивыми.

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