Лукашенко: дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и защитит

Глава Белоруссии негативно оценил рост мошенничества.

Белорусский президент на совещании с местными силовыми структурами рассказал о том, что пенсионеры и несовершеннолетние граждане должны понимать, что государство их защитит и подставит плечо поддержки. Такое мнение политик высказал в отношении того, что на территории республики вдвое возросло количество случаев, когда жертвы отдают свои сбережения мошенникам. Согласно докладу оперативников, криминогенная ситуация остается контролируемой, так как в общем количество преступления не изменилось, а по показателю убийств даже снизилось. Зафиксировано на 13 процентов ниже показателя по гибели граждан от преступных посягательств.

Вместе с тем это не повод для расслабления. В истекшем году имел место ряд отрицательных тенденций, на которые нам обязательно следует обратить внимание. Недостаточной является работа по предупреждению преступлений, особенно мошенничеств. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил об обнаружении силовиками взрывчатки, предназначавшейся для терактов.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого