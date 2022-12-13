Лукашенко заявил об обнаружении силовиками взрывчатки, предназначавшейся для терактов

Глава Белоруссии провел совещание с силовым блоком.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что специальные службы республики во время проведения специальной операции в городе Гродно изъяли арсенал оружия и взрывчатки. Предположительно, эти боевые припасы предназначались для совершения терактов в отношении мирных граждан и должностных лиц. Соответствующей информацией глава государства поделился с членами правительства на совещании с силовым блоком страны. По мнению политика, для Минска речь идет об очередном сигнале о возможных угрозах, к которым требуется быть подготовленными.

Спецслужбы сработали блестяще. При такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, - не погиб ни один сотрудник группы "Альфа". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что сотрудники местного Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировали на территории Гродно проникшего на территорию страны вооруженного иностранного гражданина, который подготавливал террористический акт. Мужчина применял автоматическое оружие. За счет использование боевых гранат он смог оказать сопротивление силовикам из спецподразделения КГБ группы "А". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Лукашенко ждет экономического прорыва в отношениях с Калмыкией.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого