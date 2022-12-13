Лукашенко ждет экономического прорыва в отношениях с Калмыкией

В Белоруссии приняли с рабочим визитом Баху Хасикова.

Беллрусский президент Александр Лукашенко ждет экономического прорыва в отношениях с российским регионом Калмыкией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед руководителем Калмыкии Баху Хасиковым, который в понедельник 20 марта посетил с рабочим визитом Минск. По мнению лидера республики, требуется способствовать переходу от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, формированию ремонтной базы и складов в запасными частями, укреплению производственной кооперации. По мнению Лукашенко, активизируются контакты между участниками соглашений. Дополнительный импульс для этого придал обмен визитами делегаций, который состоялся в сентябре 2022 года.

Уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди. Выражаясь спортивным языком, наш нынешний товарооборот - это даже не первая попытка, а разминка перед этой первой попыткой. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик пояснил, что для данного российского региона Белоруссия готова предложить широкий спектр собственной продукции в отраслях машиностроения, строительства, фармацевтики, IТ-технологий и высокотехнологичного транспорта.

Минск начал поставки критически важной электронной компонентной базы в Москву.

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