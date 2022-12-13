Александр Лукашенко посетил с визитом НПХ "Планар".

Минск начал поставки критически важной электронной компонентной базы в Москву. Соответствующее заявление в ходе рабочего совещания с сотрудниками местного научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар" сделал глава государства Александр Лукашенко. Политик отметил, что созданы списки критически важной электронной компонентной базы, а белорусские компании уже начали осуществлять первые поставки техники в РФ.

Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по ее освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Данный проект позволит выполнять опытно-конструкторские работы, а также снизить зависимость местных потребителей от импортных поставок.

Лукашенко потребовал от производителей микроэлектроники активнее осваивать рынок РФ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого